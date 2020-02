Pelé tras dichos sobre su depresión: “Gracias por rezar por mí”

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

¿Podemos ayudarlo? Era la pregunta disparadora que lanzábamos desdea raíz de la difusión de una entrevista con GloboEsporte en la que Edson ‘Edinho’ Cholbi do Nascimento, hijo de Pelé, le contaba al mundo que “El Rey” estaba deprimido y no salía de su casa.

“Imagínese, él es el rey, siempre fue una figura tan imponente, y hoy ya no puede caminar correctamente (…) Está avergonzado, no quiere salir, exponerse, estar en la calle, no hacer prácticamente nada para salir de la casa. Es muy tímido (…)”, decía quien actualmente se desempeña como coordinador técnico y de desarrollo para equipos juveniles del famoso equipo brasileño Santos, el mismo que llevó a Pelé a transformarse en una leyenda del fútbol.

Sin embargo, en los últimos días la historia de Pelé y su depresión dio un nuevo giro, pues el propio Edson Arantes do Nascimento decidió manifestarse a través de un comunicado que han reproducidos diversos medios de comunicación y agencias.

“Gracias por sus oraciones y su preocupación, estoy bien”, sostuvo una de las máximas estrellas de fútbol de todos los tiempos, agradeciendo a quienes han seguido su caso y al mismo tiempo brindando un poco de “tranquilidad” acerca de su estado de salud.

“Tengo mis días buenos y de también mis días malos, pero es normal para una persona de mi edad que pronto cumplirá 80 años”, expresó en otro pasaje Pelé, quien también indicó que sigue “aceptando las limitaciones físicas de la mejor manera posible”, al tiempo de afirmar que pretende “mantener el balón girando”.

Los dichos recientes de Pelé generan alivio a nivel internacional. Pero también dejan de manifiesto que personas como él –alguien que tuvo que atravesar diversas situaciones complejas, entre ellas distintas cirugías traumatológicas debido a intensos dolores- no están exentas de la depresión. Es que de alguna manera todos podemos ser Pelé en algún momento de nuestras vidas.

Por lo pronto el hecho de que su hijo haya manifestado estos aspectos de la vida de su padre movilizó a muchos a hablar de Pelé una vez más y rezar por él. Algo que mereció rápido agradecimiento (esto devela que de alguna manera el cometido de ayudarlo se cumplió) y sirvió para hablar sin tapujos sobre la depresión, uno de los temas más preocupantes de la actualidad.

