Cinco películas de animación para Navidad, un poco diferentes

Llega la Navidad y con ella las típicas propuestas de siempre, Star Wars, Disney y alguna más. Les proponemos una aproximación diferente a la Navidad cinematográfica con un repaso a aquellas películas de las que quizá no haya oído hablar pero que en estas fiestas, también estarán ahí

1 Bayala. Una aventura mágica.

Producción alemana de dos curtidos profesionales del cine de animación, la animadora alemana Aina Järvine y el ciudadano del mundo (es de origen italiano, nació en Luxemburgo y estudió en Bélgica, Inglaterra y España) Federico Milella.

El film nos cuenta la historia de un mundo en el que los dragones están desapareciendo y con ellos, la magia que los rodea.

Estreno en España 5 de diciembre

2 Cats.

Película de animación China, aunque lejos de las sesudas propuestas que de vez en cuando nos suelen llegar de Asia. El film nos cuenta, en esencia, la intensa búsqueda de Blanket, un gato que ha perdido a su hijo que se ha escapado al descubrir el maravilloso mundo de los felinos.

La película pasó por el Festival de Animación de Annecy, el más importante de Francia. El film lo dirige Gary Wang, responsable de títulos como Tea Pets o Los hermanos guardianes.

Estreno en México 6 de diciembre

3 Elliot the Littlest Resistence.

Producción canadiense dirigida por Jennifer Westcott. La película nos cuenta la historia de un pequeño caballo en miniatura que en un tiempo record, tan solo tres días, deberá entrenar para convertirse en uno de los animales que tiran del trineo de Santa Claus.

Aviso a navegantes, las críticas de esta película están siendo regulares.

Estreno en México 6 de diciembre

4 The Pilgrim's Progress.

Título singular, no pierdan detalle. Se trata de un film de bajo presupuesto llegado de Estados Unidos aunque no lo haga bajo el paraguas de ningún gran estudio.

Su principal responsable es Robert Fernandez, el nombre que está detrás de la serie de animación The Torchlighters: Heroes of the Faith, una producción de animación que presenta a héroes y heroínas de la fe cristiana. Aquí las críticas están siendo mejores.

Estreno en México 25 de diciembre

5 Dino King 3D. Journey to the Fire Mountain.

Secuela de un pequeño clásico del cine de animación coreano, Dino King. En realidad la propuesta se basa únicamente en el 3D puesto que ni su animación ni su historia son nada del otro mundo.

Eso sí, los más pequeños, sobre todo los enamorados de los dinosaurios, suelen salir encantados de estas películas. Es lo que tiene el Jurásico.

Estreno en México 1 de enero