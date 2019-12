Papa Francisco: Si tienes fe en Dios ¿por qué ir a consultar el mago o el tarot?

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

“La magia es incompatible con la fe; Dios no se da a conocer a través de prácticas ocultas, sino que se nos revela como amor gratuito”, dijo el papa Francisco que condenó las supersticiones, las prácticas esotéricas, el consultar magos, videntes, etc. “La magia no es cristiana”, explicó ante 9.000 fieles presentes en la audiencia general del miércoles, 4 de diciembre de 2019, en la Plaza de San Pedro del Vaticano.

“El poder de Dios que irrumpe en Éfeso desenmascara a aquellos que quieren usar el nombre de Jesús para realizar exorcismos pero sin tener la autoridad espiritual para hacerlo”, afirmó Francisco que prosiguió su ciclo de catequesis centrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles.

Se trata del libro del Nuevo Testamento que narra las vivencias de los primeros discípulos de Jesús que acompañados del Espíritu Santo predicaban en medio de pueblos paganos, en tierras lejanas y, muchas veces, enfrentando situaciones hostiles y violencia.

Francisco denunció que las artes adivinatorias o “artes mágicas” nada tienen que ver con Dios y con la fe cristiana. Además, constató, que, cada vez más, hay personas que confían en brujos y lectores de Tarot que, en cambio, de elegir a Cristo, se abandonan a la superstición y los engaños.

“Quien elige a Cristo, no puede recurrir al mago“, advirtió el Papa. “Quizás algunos de ustedes me digan….la magia es algo del pasado, hoy con la civilización cristiana esto no sucede. Pero yo les pregunto: ¿cuántos de ustedes van a buscar que les lean las cartas del tarot? ¿Cuántos de ustedes van a que los adivinos lean sus manos?, cuestionó.

“Incluso hoy, en las grandes ciudades: los cristianos practicantes todavía van a estas cosas”. “Por favor, la magia no es cristiana“, dijo enfático. “Estas cosas que se hacen para adivinar el futuro, tantas cosas, o para cambiar las situaciones de la vida, no son cristianas. La gracia de Dios te trae todo: reza y entrégate al Señor”.

La catequesis estuvo inspirada en lo vivido por el apóstol Pablo en Éfeso y Mileto, ya en los momentos finales de su apostolado en Asia menor. En ese contexto, el Papa explicó que “Dios desenmascaró a los que querían usar el nombre de Jesús para el propio provecho, mostrando al pueblo la debilidad de las artes mágicas”.

Francisco recordó que muchos “abrazaron la fe y repudiaron” las artes adivinatorias y las prácticas esotéricas. “Los fabricantes de ídolos se sintieron amenazados y reaccionaron violentamente contra Pablo, pero sus denuncias no fueron acogidas”. Algo que se repite veladamente hoy en las ciudades.

Por ultimo, saludó a los peregrinos: “Pidamos al Señor un renovado amor por la Iglesia tomando conciencia de nuestra responsabilidad ante nuestros hermanos, y rezando además por los pastores, para que revelen la firmeza y la ternura del Buen Pastor”.

