Las virtudes y los traumas del pasado

En las primeras imágenes de The Virtues, la miniserie de cuatro episodios de Shane Meadows, vemos a un hombre con aspecto de trabajador demolido, triste, en el asiento de un coche que conduce uno de sus compañeros de oficio.

Channel 4

Ese hombre es Joseph (un inmenso Stephen Graham, rostro conocido de Snatch, Taboo, El topo o This Is England, entre otras muchas series y películas). Joseph entra en casa, con la ropa manchada de pintura, y notamos que se acentúa su tristeza. Luego sale de su piso y camina hasta que se hace de noche y entra en un pueblo. En un domicilio le recibe una familia que le invita a cenar.

Durante la conversación, el espectador va intuyendo lo que ocurre y va averiguando de dónde proviene su abatimiento: esa familia proviene de la suya, pues la mujer es su ex mujer y el niño es su hijo, y el padrastro es la nueva pareja de ella. Y a la separación y a la ruptura del núcleo familiar se suma una noticia más dolorosa aún: esa nueva familia se va a mudar del Reino Unido a Australia. Prometen que, en cuanto se establezcan, sacarán a Joseph de allí.

Channel 4

Cuando la velada concluye, Joseph (roto y con el ánimo por los suelos) se dirige a una taberna y empieza a emborracharse para anestesiar el dolor y las heridas. Monta una escandalosa juerga con los parroquianos, a quienes no conoce, pero al final su método es autodestructivo: implica beber alcohol como si fuera a matarse. Durante esa francachela, en la que se mete en jaleos y se cae y vomita y farfulla, resuena una voz que habla de las enseñanzas de Jesús, de las virtudes, del perdón cuando uno ha cometido errores, de los siete pecados capitales y de cómo Dios no le rechaza a uno independientemente de lo que haya hecho.

La voz que resuena en la cabeza de Joseph se mezcla con la suya y con imágenes de su pasado que sólo comprenderemos en los siguientes episodios. A la mañana siguiente este hombre tomará una decisión que propicie un giro a su vida.

Esa primera media hora nos sitúa: Joseph arrastra algún trauma del pasado y necesita encontrar el perdón, pero también perdonar a quienes le hicieron daño a él. Necesita salvarse y reconducirse mediante el ejercicio de esas virtudes cristianas: la misericordia, la humildad, la paciencia para soportar las penalidades…

Channel 4

En los siguientes episodios viajará a Belfast para recuperar la relación con Anna (Helen Behan), su hermana (a la que no ve desde que eran niños), y para encontrar respuestas a todo el dolor que sufrió en la infancia: cuando eran unos críos, Joseph se quedó en un orfanato mientras Anna era adoptada por otra familia y él tuvo que soportar la violencia de otros muchachos. Ahora ella vive en un buen barrio, ha formado una familia y ha prosperado. Joseph se hunde y sabe que sólo ella puede ayudarle a salir a la superficie.

Channel 4

The Virtues contiene toda la aspereza y las lesiones anímicas que ya atisbamos en This Is England, la obra más conocida de Shane Meadows. Verla es sufrir una especie de puñetazo de realidad, el resultado de un mundo donde las heridas no cierran por completo y vuelven a sangrar cuando somos adultos y nos enfrentamos a las preguntas: ¿cómo enfocarlo?, ¿cómo superar una descomposición familiar, una ruptura, un alejamiento?

Durante los cuatro episodios nos pasean por la adopción, la orfandad, el abuso, el empleo basura, el alcoholismo, el daño físico que desemboca en daño mental… pero también el perdón, el amor familiar, la maternidad, la paternidad y las posibilidades de redención.

Channel 4

The Virtues va al meollo del asunto y nos habla del ser humano, de sus imperfecciones, de su necesidad de paz y de reconciliación, y de cómo conocer a otra persona puede suponer un atisbo de esperanza: y en ello es esencial el trabajo interpretativo de su protagonista, Stephen Graham. Hay algo en la forma de rodar de Meadows que recuerda a Ken Loach, pero Meadows es más cinematográfico y sus propuestas son más desgarradoras, tal vez porque nacen de la experiencia. No sé si esta serie es perfecta, pero desde luego es necesaria en un mundo donde un alto porcentaje del espectáculo que nos venden se basa en la frivolidad y el entretenimiento.

FICHA:

Título original: The Virtues

País: Reino Unido

Director: Shane Meadows

Guión: Jack Thorne y Shane Meadows

Música: P. J. Harvey

Género: Drama / Miniserie de tv

Duración: 4 episodios (del 1º al 3º: 40 min. aprox.; el 4º: 72 min.)

Reparto: Stephen Graham, Niamh Algar, Helen Behan, Frank Laverty, Mark O’Halloran, John Burke, Niamh Cusack