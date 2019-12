Edomitas, el pueblo bíblico tecnológicamente avanzado

Un estudio reciente sobre yacimientos en la región de Wadi Arabá en el Levante de Oriente Próximo, donde se situara el Reino de Edom en tiempos bíblicos, ha arrojado evidencias de que los edomitas quizás fueran una cultura más avanzada de lo que se pensaba.

En un informe publicado en la revista Plos One, el autor principal Ben-Yosef explica que llegó a esta conclusión mientras estudiaba el concepto de “equilibrio puntuado”, que describe como:

…un modelo de cambio evolutivo caracterizado por una estasis prolongada puntuada por breves episodios de cambio rápido, en contraste con un modelo “gradualista” de cambio lento y constante a lo largo del tiempo.

El equipo decidió poner a prueba el modelo con civilizaciones antiguas para ver si podían comprender los avances tecnológicos de culturas tan lejanas como las de los tiempos bíblicos. Tras estudiar decenas de ejemplos de restos de escoria —un subproducto de la metalurgia— en la región donde una vez se encontró el reino edomita, se determinó que existió un salto significativo en su tecnología en torno al siglo X a.C.

La revista Popular Mechanics informa de una declaración de Ben-Yosef en la que explica que se produjo un cambio repentino en la manera en que se producía el cobre. Según declaró:

La eficiencia de la industria del cobre en la región estaba creciendo. Los edomitas desarrollaron precisos protocolos de trabajo que les permitieron producir una gran cantidad de cobre con una energía mínima.

Siguiendo la sospecha de que este avance tecnológico podría no haber sucedido de forma orgánica, el equipo buscó una explicación en fuentes históricas. Fue así como descubrieron que el avance en el refinamiento del cobre pudo haber sido causado por una intervención egipcia.

Durante mucho tiempo se pensó que, en torno al siglo X a.C., los egipcios tenían un interés militar en Edom. No obstante, ahora Ben-Yosef cree que los egipcios quizás se acercaran a los edomitas en son de paz e intercambiaran tecnología que llevaría a Edom a entrar en la Edad de Hierro. Según afirmó Ben-Yosef para The Times of Israel:

Los egipcios se estaban asegurando no solo de conseguir el cobre a través de acuerdos comerciales, sino también de mejorar la industria. Como superpotencia regional, quizás tuvieran conocimientos tecnológicos de otros lugares y dieran algunos consejos tecnológicos a los equipos de I+D edomitas.

El equipo todavía está estudiando la región pero, de fundamentarse sus sospechas, cambiaría la forma en que antes entendíamos el mundo antiguo.