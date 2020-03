¿Existe el amor verdadero?

Es estable en el tiempo . No se apaga de repente, permanece. El que te ama, entra en tu vida y no aparece y desaparece, ni siquiera cuando estás en tus peores momentos.

Puedes ser tú mismo, no tienes que demostrar nada. La persona que te quiere sabe lo que vales, no te cuestionará, no te hará sentir que no eres nadie, al contrario, reforzará tu valor y te lo hará saber.