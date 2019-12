¿Qué buscan los hombres en las mujeres? La respuesta me sorprendió …

Rebecca St. James creció con cinco hermanos y, como admite, tiene una cierta ventaja. En sus citas, sin embargo, se hacía muchas preguntas sobre:¿Cuál es la situación con las citas por Internet? ¿Es posible preservar la pureza del cuerpo y la mente en el mundo de hoy?

También se preguntaba si había en algún lado hombres para tener algo más serio con ellos, y si los había, ¿por qué no mostraban iniciativa al tratar con mujeres? Por supuesto, cada hombre es distinto, pero Rebbecca St. James verdaderamente les hizo esta pregunta a muchos. Compartió el conocimiento que obtuvo en la guía para solteras titulado “¿En qué piensan los hombres?” Entonces, que hablen los hombres.

¿Qué piensan los hombres acerca de las citas?

“Una vez conocí a una chica en un banquete del que sobró algo de comida. Cuando todos se fueron, ella quería ir a la ciudad y llevar el resto a las personas sin hogar”, recuerda Jeff. Pensó que era una gran idea y estaba feliz porque tuvo la oportunidad de conocer algo más de la vida de esa chica. Afirma que una buena cita es cuando dos personas descubren algo que tienen en común, se divierten y son espontáneos.

Una buena cita para Andrew significa ir a la librería, encontrar buenos libros y leerlos juntos en una cafetería. También le gusta llevar a las chicas a practicar senderismo, escalada o navegar en kayak. Quiere saber cómo reaccionará la chica a los desafíos físicos extenuantes. Esto le da una idea de cómo lidia en situaciones extremas.

Hay muchas ideas para buenas citas, y un consejo para nosotras, las mujeres: solo se necesita un segundo para que una mujer le guste a un hombre. “Así sucede y ya. Tómalo como un cumplido”, dice Matt. Relájate y se divertida. A todos nos gusta conocer gente alegre.

¿Qué les atrae a los hombres y qué les molesta en el comportamiento de las mujeres?

“Me gusta cuando una chica tiene sus propios temas de interés; eso significa que es independiente y segura de sí misma”, dice Brendon. Le molesta cuando una mujer finge estar interesada en lo que le gusta a él, y lo hace solo porque él le gusta.

“Me irritan las conversaciones de marujas, sus “chismes cristianos”, que si aquella hizo esto o aquello”, dice Robbie. A la pregunta si le gustaba el hecho de que hoy en día las mujeres iban siguiendo a los hombres a la espera de que se fijen en ellas, responde: “Creo que un hombre debería ganar la atención de una mujer, tratar de conseguirla, ser el pilar de una relación”. Los hombres son muy visuales, por lo que una mujer debe estar ‘al alcance de la vista del hombre’, pero no abrumarlo”, agrega.

Recuerden chicas, lo que dice Stein: “A veces no vamos detrás de las chicas porque en nuestra opinión tenemos una sola oportunidad”. Es por esta razón que los hombres mantienen la distancia y prudencia o son demasiado cautelosos y no hacen nada. ¿Qué hacer al respecto? Adam Szustak afirma que a un buen hombre se le puede ayudar un poco. Sonreírle, alentarle, mostrar interés por lo que le gusta. Demasiados hombres hoy en día no hacen nada porque tienen miedo al rechazo. Rompe con esto. Dale tiempo para conocerlo y darle la oportunidad de conocerte, ¿quién sabe lo que pueda suceder?

Creencias compartidas

Si ambos comparten las creencias religiosas, estas pueden unir a la pareja (aunque no deberían ser el único punto de unión). “La oración es una parte esencial de estar juntos”, dice Nathan. “Independientemente de si una mujer será el amor de mi vida o no, tengo que apoyarla, tratarla con el mayor respeto y no hacer nada para lastimarla”, declara.

“Adoramos a Dios por la forma en que nos tratamos unos a otros: con reverencia, dignidad y respeto”, asegura Garret y agrega: “Si no estamos atentos, la atracción física se convertirá en el núcleo de la relación, su núcleo ya no será Dios, sin embargo justo Él debe ocupar el lugar central, debemos orar por nuestra vida juntos”.

¿Y qué ocurre con el matrimonio?

“Si una chica en particular me atrae, pero no puedo imaginar que ella podría ser mi esposa, entonces no debería tener relaciones románticas con ella. Hay que ponerle fin”, declara Cale. “La chica que estoy buscando ama a Dios más que nada (incluso más que a mí), está llena de paciencia, es pura, fervorosa, tiene un propósito en la vida y ama a los niños”, agrega Bradley.

“Los hombres tienen miedo no del divorcio, sino de no estar a la altura en un matrimonio, de no ser lo suficientemente buenos como como esposos o padres”, dice Cale. Sin embargo, agrega algo optimista: si un hombre ama a Dios, lidiará con sus propios miedos. A las mujeres les ocurre algo similar. Y esto es lo que les deseo a todos.