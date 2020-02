¿Qué riesgos existen para las donantes de óvulos?

La donación de óvulos es una práctica utilizada por diversas razones: conseguir dinero para poder estudiar, congelar los óvulos para más adelante, conseguir que mi hermana pueda tener hijos, y un largo etcétera.

Razones económicas y hasta humanitarias no faltan, pero ¿se corren riesgos para la salud de la mujer donante?

Resulta que el tema no está estudiado. No hay estadísticas. La joven va, da óvulos, y no deja rastro en la clínica. No tiene un seguimiento, ni siquiera forma parte de un concepto estadístico. Su nombre no existe.

En consecuencia no hay estudios que avalen las consecuencias de donar óvulos ni en Estados Unidos, tan amantes de las estadísticas.

Madre coraje

Sin embargo, la madre de una joven, la doctora Jennifer Schneider, indaga por qué murió de cáncer de colon su hija, Jessica Grace Win, a los 31 años en 2003, tras haber donado tres veces óvulos para poderse pagar la carrera en la Standford University.

La historia la cuenta en un reportaje en The New York Times. Jessica G. Win era una chica alta, esbelta, atlética, atractiva, con talento musical.

Cuando la joven preguntó si corría riesgos al donar óvulos, los médicos le dijeron que no. Jessica se sometió a numerosas inyecciones de hormonas necesarias para producir varios óvulos a la vez.

Cuatro años después de su tercera donación, a los 29 años, Jessica, según cuenta su madre, se enteró de que padecía un cáncer de colon metastásico y no pudo evitar su fallecimiento.

¿Había alguna relación entre el cáncer y la donación de óvulos?

Su madre indagó y vio que nadie podía responder a la pregunta porque no hay ningún estudio hecho al respecto.

Por eso comenzó una gran campaña por los Estados Unidos con el fin de conseguir que jóvenes sanas que donan óvulos tengan un seguimiento médico.

Un gran negocio

Hoy, 14 años después del fallecimiento de Jessica, todavía los Centros para el Control y la Prevención de las enfermedades de Estados Unidos solo tienen información sobre las fecundaciones “in vitro”. Ni siquiera se sabe cuántas donantes de óvulos hay en el país de las estadísticas.

A estas mujeres se les paga entre 5.000 y 10.000 dólares por cada donación, aunque hay quien ofrece más y lo anuncia en la prensa.

¿Qué perfil tienen las mujeres que compran óvulos? Son mujeres que tienen desequilibrios hormonales o han tenido una menopausia precoz, o tienen enfermedades genéticas, o bien tienen óvulos de mala calidad, o ya son mayores, etc.

No se da información a la donante

“Las donantes simplemente pasan desapercibidas”, señala Schneider (especializada en medicina interna y medicina de adicciones) al diario The New York Times.

“No es lo mismo que la donación de esperma, que no requiere inyecciones de hormonas ni ningún tratamiento invasivo. En mi opinión, añade, a las donadoras de óvulos se les debería tratar como a cualquier otro donante de órganos… se debería de monitorear su salud”.

Es decir que para esta doctora donar óvulos es como donar un órgano del cuerpo de la mujer. Pero ¿cuáles son los riesgos para la salud de la donante?

La doctora Schneider halló que otros cinco casos de donantes sufrieron un cáncer de colon o cáncer de mama, según publica Reproductive Medicine Online.

De estas cinco, cuatro tenían treinta y pico años. Y a ninguna se le dio información alguna de que la donación de óvulos tenía el riesgo a largo plazo de contraer un cáncer.

Hoy nadie pone la mano en el fuego sobre esas consecuencias: no hay estadísticas.

Doctor, preguntó una paciente, ¿es bueno para la salud recibir inyecciones de hormonas para ovular más? No tuvo respuesta.

La donación de óvulos, según la doctora Schneider, habría que equipararla a la donación de órganos. Igual que los vientres de alquiler. En el fondo, ¿cuáles son las diferencias sustanciales entre estas tres prácticas de mutilación del cuerpo humano?