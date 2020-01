Oraciones para rezar en familia por cumpleaños y otras celebraciones

De parte del homenajeado:

Señor, te agradezco que me hayas dado a san/santa (el nombre) como custodio de mi vida, a través de su nombre, que me fue confiado el día del Bautismo. Concede tu bendición a esta mesa y haz que, con el ejemplo y la intercesión de los santos, nuestros corazones se dirijan a Ti y a las necesidades de nuestros hermanos. Por Cristo nuestro Señor.

Te puede interesar: Oración de feliz cumpleaños por alguien querido

Oh, Padre, que haces fecundo el amor de tus hijos, te alabamos porque nos has querido colaboradores de tu designio de salvación. Gracias por el don del pequeño/a y concédenos ser custodios de la vida que a través de nosotros has transmitido. Bendice nuestra mesa y haz que podamos siempre glorificar tu santo nombre. Por Cristo nuestro Señor.