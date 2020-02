Querido Papa Francisco, la mesa está servida

Jesús Chacón Bonet, el jefe del Lobby Bar del “Hotel Playa Pesquero”, al norte de la provincia, se ha convertido en estos días en el entrenador de un grupo de nueve personas, formado en su mayoría por jóvenes de distintas comunidades, que

Ninguno de los miembros de este equipo de camareros y camareras tenía experiencia previa en este tipo de trabajo. Poco a poco se han ido entrenando y adquiriendo los conocimientos necesarios para servir la mesa a Francisco y su séquito. Con gran paciencia y profesionalismo Jesús Chacón los fue preparando desde lo más elemental, hasta lo más complicado. Desde poner un mantel con sus servilletas y los diferentes cubiertos, hasta cómo servir los platos de comida y las bebidas.

“He aprendido cómo se puede acomodar una mesa, de qué forma se sirven los platos y como se sujetan al servirlos”, dijo Omar Oberto Torres. “Con estas prácticas nos hemos dado cuenta de que esto nos hace falta y nos sirve para otras ocasiones”, agregó. Se sentía emocionado porque “yo como chofer, que recién me bauticé con mi esposa, pensé que estaría mas afuera que adentro de este acontecimiento”. Ahora, siente “miedo a equivocarme y a la vez y emoción”.

Rafael Jorge Pérez Pérez, un joven estudiante de informática comentó: “tendremos que poner en práctica lo aprendido: buen servicio, respeto, educación y que las personas se sientan bien”.

Durante los días del entrenamiento aprendieron primero los aspectos teóricos y después tuvieron varias sesiones de prácticas. En una de ellas tuvieron un “bautizo de fuego” cuando les tocó servirles a algunos miembros de la seguridad vaticana que pasaron por la ciudad en cuestiones de trabajo y almorzaron en el obispado.

“Yo no aspiraba a esto, simplemente me lo pidieron y acepté con mucho gusto”, dijo Manuel Alejandro García Escalona que es custodio del Obispado por las noches, desde hace 14 años.

A pocos días de la llegada del Papa, García Escalona reconoció que estaba nervioso pero después de este ensayo con comensales “me sentí muy bien y creo que no me salió mal. La práctica me ha servido para relajarme. Ojalá que todo salga bien”.

Para esta ocasión, todos vestirán pantalón negro y la típica “guayabera”, que será de color carmelita claro.

(Con información del segmento noticioso “Nosotros hoy”)