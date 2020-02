El Papa a jóvenes en EEUU: ¡No os jubiléis antes de tiempo!

El Papa Francisco dirigió un mensaje de valentía a los jóvenes víctimas de varios problemas humanos y de marginación social en Estados Unidos, antes de su próxima visita apostólica al país norteamericano. La audiencia vía satélite y grabada el pasado 31 de agosto, ha sido transmitida este viernes 4 de septiembre por la cadena ABC News.

En una videoconferencia, el Santo Padre desde Roma dialogó con estudiantes de la escuela jesuita Cristo Rey, de la ciudad de Chicago; con fieles de McAllen, Texas, cerca de la frontera con México, y con un grupo de voluntarios que trabajan con personas de la calle en Los Ángeles, California.

En sus palabras paternas, incitó a los jóvenes a que no le tengan miedo a las dificultades que admitió son muchas. “Sean prudentes, sean cuidadosos pero no les tengan miedo. Ustedes tienen la fuerza para vencerlas. No se asusten, no se detengan. No hay peor cosa que un joven jubilado antes de tiempo. Yo no sé a qué edad se jubila la gente en los Estados Unidos, pero ¿ustedes se imaginan un joven de 25 años jubilado? Terrible. Siempre adelante, con valentía y con esperanza”.

El testimonio de Valerie, victima de Bullying

El diálogo inició con los jóvenes de pocos recursos del colegio de los jesuitas en Chicago. El Papa comentó de buen humor sobre los estudiantes: “Si son jesuitas, son buenos”.

Entre otros momentos conmovedores, Valerie Herrera, 17 años, estudiante, contó al Papa Francisco que sufría de vitíligo, enfermedad de la piel, y que superó dificultades de marginación con la ayuda de la familia, la fe y como integrante de un coro.

Valerie le confesó al Papa, casi en lagrimas, su sufrimiento, discriminada por los compañeros de escuela y el consuelo que tenía en la música.

Improvisando, el Papa del Evangelio de la Alegría, (Evangelii Gaudium), le dijo: “Yo puedo pedirte que cantes para mí”. La joven quedó estupefacta y sonrió nerviosamente. “Animó sé valiente”, agregó el Papa con una sonrisa que rompió el hielo de la timidez y calentó los ánimos del público.

La joven entonó una canción en español a la Virgen María, mientras el publico conmovido no paraba de secar sus lágrimas. La grabación vía satélite, fue moderada por el periodista David Muir, conductor del programa de ABC News, World News Tonight, que manifestó su respeto y asombro ante la presencia del Papa.

Jóvenes caminen en compañía en el sendero de la vida

Valerie le preguntó al Santo Padre que esperaba de la juventud: ¿Qué espera que hagamos o que seamos? “Lo que espero de los jóvenes es que no caminen solos en la vida. Es el primer paso, espero muchas cosas más. Que se animen a caminar con el amor y la ternura de los demás. Que encuentren a alguien – vos cantabas a la Virgen que te llevara en los brazos, que te hiciera de la mano caminar- que los acompañe en la vida a caminar”, dijo el Papa

Después admitió que “en la vida es muy difícil, muy difícil caminar solo, uno se pierde, uno se confunde, uno puede encontrar un camino equivocado o puede estar errando como en un laberinto, o lo peor, puede detenerse porque se cansa de caminar en la vida”.

En su mensaje a los jóvenes, les exhortó a caminar “siempre de la mano de alguien que te quiere, de alguien que te da ternura -y vos le decías eso a Nuestra Señora-. Caminar de la mano con Jesús, caminar de la mano con la Virgen, eso da seguridad”.

E insistió: “es lo primero que espero de los jóvenes: que se dejen acompañar pero con buenas compañías, es decir, que caminen bien acompañados. En mi patria hay un refrán que dice: “Mejor solo que mal acompañado”. Eso es verdad, pero caminen acompañados.

Así, les invitó a que busque siempre el apoyo de un adulto, y de Dios. “Cada joven tiene que buscar en la vida alguien que lo ayude en el camino, puede ser su papá, su mamá, un pariente, un amigo, un abuelo, una abuela –los abuelos aconsejan tan bien-, un profesor, alguien que te ayude a confrontar las cosas de la vida. Caminar acompañado, primero”.

Al inicio cuesta tener valentía pero luego pasa…

En segundo lugar subrayó que espera que los jóvenes caminen con valentía. Poniendo el ejemplo de Valerie: “A vos recién te costó dar el primer paso en ese camino que yo te pedí, que cantarás una canción. Estabas emocionada, no sabías cómo hacerlo, pero fuiste valiente y diste el primer paso, y cantaste muy bien. Seguí cantando, cantás muy bien”.

Es triste ver a un joven solo y que no es valiente

“¿Ustedes saben lo triste que es ver un joven que no es valiente? Es un joven triste, un joven con la cara de duelo, un joven sin alegría. La valentía te da alegría y la alegría te da esperanza que es un regalo de Dios, obviamente”, dijo el Papa.

En fin invitó a los jóvenes a orar a Dios: “si se lo piden, les dará esa esperanza”.

La transmisión calentó los corazones a los espectadores y que coincide con la gira que llevará el Papa por las ciudades estadunidenses de Washington, Nueva York y Filadelfia del 22 al 27 de septiembre, en ocasión del VIII Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia.