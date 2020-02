Hoy celebramos la … Dedicación de la basílica de Santa María

Dedicación de la basílica de Santa María, en Roma, construida en el monte Esquilino y ofrecida por el papa Sixto III al pueblo de Dios como recuerdo del Concilio de Éfeso, en el que la Virgen María fue proclamada Madre de Dios.En el dia de hoy se celebra la dedicación de la tercera de las basílicas patriarcales del interior de Roma. Originalmente se llamaba «Basílica Liberiana», porque había sido construida en la época del Papa Liberio, a mediados del siglo IV. Más tarde, el año 434, fue restaurada y recibió el nombre de Santa María la Mayor, por ser en dignidad y antigüedad la primera de las iglesias de la Ciudad Eterna consagradas a la Madre de Dios, en homenaje al recientemente celebrado Concilio de Éfeso (431).También se conoce la basílica con el nombre de «Santa María ad praesepe», porque en ella se conserva la supuesta reliquia del pesebre de Belén en el que descansó el Señor al nacer; y más usual aun es el nombre de «Sin embargo, la primera mención que conocemos de ese milagro data de un siglo después de los hechos, y el milagro no es mencionado en la inscripción de Sixto III en la restauración de la iglesia. Dicha inscrpción dice:

«¡Virgen María!, yo, Sixto te he dedicado este nuevo templo como ofrenda digna de las entrañas de las que nació nuestro Salvador. Tú, doncella que no conociste varón, llevaste en tu seno y diste a luz a nuestro Salvador. Y he aquí que ahora estos mártires, que con su vida dieron testimonio del Fruto de tu vientre, ciñen sobre tus sienes la corona de su victoria. Bajo sus pies están los instrumentos de sus sufrimientos: la espada, las llamas, las fieras, el agua, los crueles venenos. Los instrumentos son diversos, pero la corona es única.», y sobre el arco del ábside: «Sixto, obispo del pueblo de Dios».



Fuente: «Vidas de los santos de A. Butler», Herbert Thurston, SI



