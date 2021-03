¿Por qué la fecha de Pascua está determinada cada año por la Luna?

Contrariamente a las otras fiestas tradicionales como la Navidad, la fecha de Pascua no es fija. ¿Por qué cambia cada año?

La Pascua es una fiesta móvil: su fecha varía de un año para otro. Ciertamente es bastante incómodo en la práctica. Pero es una buena ocasión para recordar del enraizamiento de la tradición cristiana en la tradición judía.

El día que la Pascua cristiana dejó de coincidir con la Pascua judía

Antes de ser una fiesta cristiana, la Pésaj es una fiesta bíblica. Es incluso, en el origen, una celebración de la naturaleza. En la cultura nómada, el año comienza en primavera; se celebra el nacimiento de los corderos que asegura el futuro del ganado y la prosperidad del clan.

En la cultura sedentaria y rural, el año empieza en otoño, principio del ciclo de los trabajos en los campos. Pero en la primavera se celebra la primera siega de la cebada: es la fiesta de los ázimos que, inicialmente, era diferente de la fiesta de Pascua.

Sobre este telón de fondo, el libro del Éxodo nos describe la gran epopeya de la salida de Egipto y el paso del mar. El 14 del mes de Nisán (“el primer mes”) se convierte así en una especie de fiesta nacional. Como el calendario de Israel es un calendario lunisolar: los doce meses corresponden al ciclo lunar (veintinueve o treinta días), y periódicamente, con un mes suplementario se recupera el año sobre el ciclo del sol.







Los cristianos, por el contrario, seguirán el calendario juliano. En efecto, bajo Julio César, Roma dio el paso de un año de diez meses y trescientos cincuenta y cinco días, que comenzaba en marzo, a nuestro año de doce meses y trescientos sesenta y cinco días, que comienza el 1 de enero.

La Pascua cristiana ya no coincidirá pues con la Pascua judía, y más todavía cuando lo que se quiere honrar no es la fecha exacta de la Resurrección, sino el domingo más próximo a esta fecha. Lo que no era más que el primer día de la semana se ha convertido, efectivamente, en el domingo: dies dominicalis (el día del Señor).

¿Por qué la fecha de Pascua no coincide en todas las Iglesias cristianas?

Hay que añadir a todo esto una complicación suplementaria: la fecha de Pascua no coincide en todas las Iglesias cristianas. El año del calendario juliano duraba once minutos de más. En el Renacimiento el desajuste acumulado ya era insoportable. El Papa Gregorio XIII suprimió diez días –así pues, Santa Teresa de Ávila murió la noche del 4 al… ¡15 de octubre de 1852! También suprimió algunos años bisiestos de principio de siglo.

Pero el mundo ortodoxo no sigue el calendario gregoriano. A ambos lados, se observa la misma regla, según el edicto del concilio de Nicea. Pascua es el domingo que sigue al decimocuarto día de la luna del equinoccio de primavera.

Pero según que el cómputo sea el juliano o el gregoriano, la fiesta puede ser celebrada el mismo día (como los años 2007, 2011, o el 2014), o hasta con cuatro a cinco semanas de distancia (como el 2002, o este año).

