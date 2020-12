Soltero: ¿Tienes miedo al compromiso?

La idea de pasar toda la vida con la misma persona da miedo a más de uno y una. Aquí tienes algunos consejos para comprender mejor tus sentimientos y superar este temor.

¿A quién no le ha invadido el miedo al menos una vez en la vida? El miedo es una emoción, pero también un mecanismo de supervivencia que viene desde las profundidades del tiempo, de cuando nuestros ancestros debían protegerse de los predadores. Ciñéndonos al ámbito de la pareja, en el miedo al compromiso.

Deberíamos mirar cuáles serían esos “predadores” que sentimos como amenazas. Y, en particular, examinemos esos miedos en relación, por ejemplo, con el compromiso.

Miedo a que no sea la persona adecuada

Jean ha venido a consulta porque no consigue decidirse a pedir a Sophie en matrimonio. Le gustaría, pero tiene miedo de equivocarse, lo que recae en su miedo al compromiso. ¿Y si no fuera la persona adecuada? ¿Y si su relación amorosa fracasa? ¿Y si conociera a alguien con quien conectara mejor? ¿Y si ella percibiera que él no está tan bien como cree? ¿Será un buen padre? ¿Podrá satisfacer las necesidades de su familia…?







Jean teme no poder honrar la palabra dada para un futuro que no conoce. Todos esos miedos se cristalizan y le impiden comprometerse. Sin embargo, al vivir en este estado mental, se arriesga a quedarse solo del todo y a perder el tren de la vida… y, sin duda, a sembrar la pena en el corazón de Sophie. Y por si fuera poco, su baja autoestima le impide también decidirse.

Compromiso o valor para asumir riesgos

¿Cómo escapar de este miedo al compromiso? Una escucha empática, la de un amigo de confianza, estable emocionalmente, puede ayudar a encontrar o recuperar la confianza en uno mismo y la capacidad para decidir y espantar los miedos.

La falta de confianza arrastra a menudo a una espiral que puede bloquear todo el gusto por vivir, porque la vida es, necesariamente, una sucesión de riesgos: el riesgo cero no existe ¡y sólo gana quien se arriesga!

Jean ha hecho bien sintiendo que tenía que ir más allá de sus bloqueos, y su proceso de buscar ayuda sin duda le permitirá identificar sus temores, y este es el primer paso para superarlos. Vivir es asumir riesgos. Hay que tener valor para tomar esta decisión.

El valor de tener confianza. Porque esta es la palabra clave que dominará el miedo. Comprometerse es tener confianza. En uno mismo. En los demás. En Dios, el Maestro de la vida.

Marie-Noël Florant