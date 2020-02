10 caminos a explorar para sentirse más en la presencia de Dios

Se aprende a rezar rezando. La oración existe en cuanto tenemos el deseo y empezamos a rezar. Es una experiencia de fe y amor que se vive en las profundidades del corazón.

Muy discreta, llama a la puerta para acompañarnos a todas partes. Lo único que hay que hacer es abrirle la puerta. Es un regalo de Dios que se acoge en la fe poniéndose a disposición, donde quiera que estemos.

Entonces, ¿cómo rezar? Simplemente rezando.

“Él está en mí, yo estoy en él, sólo tengo que amarlo, dejarme amar, y esto en todo momento, a través de todas las cosas“, escribió Isabel de la Trinidad.

Rezas como eres, vives, crees, amas y hablas con un amigo. Estos son los primeros cinco caminos de la oración. Los cinco siguientes se presentan como soportes para la oración: se reza con el deseo, el cuerpo, la Biblia, la liturgia y el silencio.

La mejor manera de rezar es la tuya, pero todavía tienes que descubrirla. La mejor técnica, si la hay, es la que mejor te ayuda a liberar la oración que está dentro de ti.

Tienes una oración que es tuya y que está en sintonía con tu temperamento, con tu estado de vida. No tienes que copiar la oración de los demás.

Varía según el día: petición o alabanza, súplica o acción de gracias, vocal o silenciosa. No importa, rezas desde quien eres, con la edad que tienes, con tus alegrías y penas, con tu historia y experiencia de vida.

Rezas desde una imagen de Dios que es tuya y que está llamada a cambiar a medida que creces en la fe.

Te presentas ante Dios sabiendo que te ama tal como eres. ¡Sé tú mismo! ¿No es ese el mayor regalo que puedes darle a Dios? Al aceptarte y amarte como eres, estás aceptando y amando a Dios como un padre misericordioso.

La oración no anda al lado de la vida, está en la vida. Y como la vida no es perfecta, la oración tampoco. Si esperas las condiciones ideales para rezar, nunca rezarás.

La oración más hermosa es la que estás viviendo hoy, en las más diversas y a veces angustiosas situaciones: fallar un examen, equivocarse en una salida de autopista, perder las llaves, experimentar un gran estrés, pasar por una terrible prueba, acompañar a un niño enfermo.

La oración se adapta a las circunstancias de tu vida, ya sea que estés en un banco de la escuela o en el trabajo, en casa o en una cama de hospital, en la carretera o en el tren, acostado o al aire libre, feliz o triste, insomne o trabajador nocturno, está ahí siempre que reces.

Invisible para los demás, toma lo que compone tu vida y lo expresa al Señor en forma de peticiones y alabanzas.

¡Dime cómo rezas y te diré cuál es tu fe! Rezas de la forma en que crees. La oración comienza con un acto de fe. Es como una flecha que se dispara al cielo. Cuanto más viva sea tu fe, más alto vuela.

Pero no todos creen en Dios de la misma manera, ni le rezan de la misma manera. Si Dios está en el corazón de tu vida, tu oración también lo estará.

La idea de la oración está por lo tanto subordinada a la imagen de Dios. Si es un ser distante y amenazante, la oración será fría y temerosa.

Además, no se reza mucho tiempo a un Dios que parece indiferente a lo que uno está experimentando. Esta imagen de un Dios impasible está en las antípodas de los grandes textos bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento, donde Dios se presenta como un amante que se casa con su criatura. “

Rezas porque eres amado por Dios y le respondes con amor. La oración es un diálogo secreto y amoroso que sólo te pertenece a ti y a Dios.

Él te ofrece su presencia sin que nada interfiera, ni siquiera tus debilidades; son una oportunidad para experimentar su infinita misericordia.

No siempre rezarás de la misma manera, pero siempre rezarás como amas. Rezar es estar en la presencia de Dios, pensando en Él con amor. El beato Carlos de Foucauld decía a menudo que cuanto más se ama, mejor se reza.

En cierto punto de la oración se siente una especie de ausencia del amor de Dios, pero esto no significa que Dios esté ausente. Nos lleva por los caminos de la sequía para hacernos crecer más seguros en el amor desinteresado.

Tereas de Lisieux es un ejemplo elocuente de esto. Mientras está en la cama en la enfermería del Carmelo, no puede dormir, así que reza. La hermana Genevieve le pregunta qué le dice a Jesús. Ella responde: “No le digo nada, lo amo”.

Rezar es hablar con Dios, Cristo, en amistad. Nada te impide, en este momento por ejemplo, cerrar los ojos y decir con tus palabras que crees en Dios:

“Señor, creo en Ti, enséñame a rezar y a amarte. Me conoces y me amas como soy. Te ofrezco lo que soy y a los que me son queridos. Envía tu Espíritu para dar vida a mi vida. Te alabo por lo que eres y por lo que soy yo. Gracias por tu infinito amor“.