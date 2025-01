El Papa recordó que “nunca estamos solos”, nos protegen Dios y María

Meditando sobre la Anunciación a la Virgen María, el pontífice señaló que las palabras del ángel "alegraos" y "no tengas miedo" son también un mensaje para nosotros

Entonces el ángel Gabriel tranquilizó a la joven diciéndole: "No tengas miedo". Dios "nos lo dice también a nosotros", comentó el Pontífice al dejar su texto. Se dirigió en particular a quienes "van a la bruja" por miedo al futuro para que "es lea la mano". "Por favor", protestó, condenando implícitamente esta práctica, antes de repetir tres veces: "No tengáis miedo". "Nunca estamos solos", prosigue, subrayando la protección de la Virgen María y la presencia constante de Dios como “compañero de viaje”.