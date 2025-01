Frente a la crisis migratoria, el llamado a ser testigos de esperanza

Asistimos en estos días a dos escenarios en torno al fenómeno de la migración. Conozcamos los planes del gobierno de los Estados Unidos y lo que la Iglesia enseña y realiza en torno a este tema

Afirmar que millones y millones de extranjeros indocumentados son criminales cuya presencia es una desastrosa invasión, muestra una exacerbada xenofobia. La verdad objetiva es que los migrantes son, esencialmente, personas en busca de una mejor calidad de vida. Las excepciones criminales no justifican una generalización de tal magnitud. Queda claro que la carencia de documentos migratorios que sufren muchos de los migrantes no merma su dignidad, ni suprime sus derechos humanos. Si bien es cierto que no todos los migrantes son criminales, también lo es que no todos los criminales son migrantes.