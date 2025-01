De misionero en Kenia a obispo en la frontera entre Colombia y Venezuela

Obispo, religioso y formador, aprendió el kimeru para transmitir el evangelio en el centro de Kenia… Allá se hizo uno más y logró adaptar un peculiar rito para salvar a una mujer. Llega a tierras fronterizas como un sobre "con el corazón abierto para ser leído y hacer la obra de Dios"

Comienza cada mañana con un especial saludo a Dios: “Estoy aquí para ayudarte. Eres Tú el que llevas esto. Soy un instrumento y te pido que me orientes”.

Habla con confianza. Hay dos razones de peso: “María que me consuela y el Cristo que me mira con Rostro Sereno, dicen: ¡No te preocupes!”. Una frase que entienden bien los tachirenses, porque el Santo Cristo es su Patrono y la entidad confía en el maternal cuidado de la Virgen de Consolación.

Asevera que la Iglesia existe para evangelizar, "si no, no tiene sentido". En este aspecto, dice que su deseo es sumar, no cambiar; así como consolidar todo cuanto funciona.