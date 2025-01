Insistir a tiempo y a destiempo, ¿hasta dónde es prudente?

San Pablo se consumía de celo apostólico para evangelizar a todos y pedía insistir en todo momento, pero actualmente, ¿hasta dónde es prudente hacerlo?

Porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina; por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los oídos, y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas".

¿Acaso no suena muy actual la advertencia del apóstol de los gentiles? Sin embargo, podremos atención en el primer párrafo: "insistir a tiempo y a destiempo".

"...castigo mi cuerpo y lo tengo sometido, no sea que, después de haber predicado a los demás, yo mismo quede descalificado".

Actualmente nos cuesta un poco entender nuestro compromiso como evangelizadores. Sabemos que los bautizados tenemos obligación de anunciar la buena nueva, pero las reglas de la sociedad nos hacen pensar que no debemos ser inoportunos.

Es en este caso en el que Cristo habla de que el Padre no quiere que nadie se pierda y comenta sobre la corrección de un hermano en privado. Si no hace caso, habrá que buscar a dos o tres testigos. Si aún así no rectifica, decírselo a la comunidad.