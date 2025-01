“Una Magdalena contemporánea”: un conmovedor encuentro del Papa

En su nueva autobiografía "Esperanza" (Albin Michel), el Papa Francisco cuenta la vida de la gente del barrio donde creció en Buenos Aires. Una colorida galería de encuentros a veces inesperados

Un día de 1993, cuando Jorge Mario Bergoglio tenía casi 57 años y era obispo auxiliar de Buenos Aires desde 1992, recibió una llamada telefónica. "Era la Porota que quería hablar conmigo". El obispo se sorprendió; no sabía nada de ella desde que era niño. "¿Te acuerdas de mí? He oído que te han nombrado obispo, quiero verte", le pidió la mujer, muy habladora, que era, en palabras del Pontífice, como "un río desbordado".

El Papa accedió y recibió a la Porota en el palacio episcopal. La mujer le contó su vida: "Sabe, fui prostituta en todas partes, incluso en Estados Unidos […] Gané dinero, y luego me enamoré de un hombre mayor, que fue mi amante. Cuando murió, cambié de vida". Recibiendo una pensión, la mujer contó a monseñor Bergoglio su nuevo trabajo: bañar ancianos "que no tienen a nadie que los cuide" en su residencia.

"He hecho de todo con mi cuerpo, pero ahora quiero ocuparme de cuerpos que no interesan a nadie", explicó a su obispo. "Una Magdalena contemporánea", exclamó el Papa Francisco, comparándola con la famosa prostituta arrepentida de los Evangelios.

La Porota, enferma, no tenía pelos en la lengua y pronunciaba "cuatro palabrotas cada cinco". Ante el arzobispo Bergoglio, admitió que no iba mucho a Misa, a diferencia de su hermana, La Ciche, que también había "cambiado de vida" y dedicaba su tiempo a rezar. "Se ha convertido en una chupa velas", dijo la ex prostituta en su pintoresco lenguaje, antes de pedir a monseñor Bergoglio que le diga a su hermana que "mueva el culo" y se ocupe de los demás.