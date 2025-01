El Papa Francisco se revela en una nueva autobiografía

"Mis abuelos y su único hijo, Mario, el joven que se convertiría en mi padre, habían comprado el billete para esta larga travesía, para este barco que salió del puerto de Génova el 11 de octubre de 1927, con destino a Buenos Aires. Pero no lo tomaron", cuenta el Papa Francisco. "No habían conseguido vender a tiempo lo que poseían. Al final, a pesar suyo, los Bergoglio se vieron obligados a cambiar el billete y a aplazar su partida hacia Argentina. Por eso estoy aquí. No te imaginas cuántas veces me he encontrado dando gracias a la Divina Providencia", dice.