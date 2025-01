Viudo dos veces en seis años: “La paternidad me salvó”

"Este año cumplo cuatro como padre soltero de tres hijos. Mi camino hasta el papel que ocupo hoy ha sido doloroso y difícil, y a veces me he sentido como en un túnel oscuro, sin luz al final". Martin Eggleston, de 51 años, no oculta que no se ha librado de las pruebas de la vida, y que ha enviudado dos veces en el espacio de seis años. Pero hoy está encantado con su vida y con la importancia de la paternidad. "Ser padre soltero no solo me ha dado una razón para seguir adelante, sino también alegría y sentido a mi vida después de pérdidas tan terribles".