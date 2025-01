Combate la pereza cada día con estos diez consejos

No puedo. No puedo levantarme con la primera alarma, no puedo hacer café por la mañana, mejor lo compraré, no puedo hacer los deberes a tiempo. No puedo llamar a una amiga aunque haga mucho tiempo que no sé nada de ella. No puedo prepararme para salir de casa a tiempo (aunque iré con prisas y puede que incluso tarde); todo esto, por pereza.