En septiembre de 2023, los datos de la UNESCO, en los que se basa el Papa, mostraban que el número de niños sin escolarizar había aumentado en 6 millones desde 2021. En todo el mundo, el 16% de los niños y jóvenes -desde primaria hasta el segundo ciclo de secundaria- no están escolarizados. En el África subsahariana se concentra casi el 30% de los niños no escolarizados del mundo. Uno de cada cinco niños africanos no va a la escuela.