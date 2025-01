Por qué GK Chesterton aprobó los propósitos de Año Nuevo

"El objetivo de un Año Nuevo no es que tengamos un año nuevo. Es que tengamos un alma nueva y una nariz nueva; pies nuevos, columna vertebral nueva, oídos nuevos y ojos nuevos. A menos que un hombre en particular haga propósitos de Año Nuevo, no hará propósitos. A menos que un hombre comience de nuevo sobre las cosas, ciertamente no hará nada efectivo. A menos que un hombre comience con la extraña suposición de que nunca ha existido antes, es bastante seguro que nunca existirá después. A menos que un hombre nazca de nuevo, de ninguna manera entrará en el Reino de los Cielos".