¿Eres responsable de la felicidad de tu pareja?

Conviene entonces recordar que el cónyuge es un don de Dios, un regalo para uno mismo: es ese Otro que revela la verdad de mi ser y me ayuda a acercarme a Dios. Mi cónyuge me dice algo sobre mí mismo. Me ayuda a mejorarme, a liberarme de mi pecado y a renacer a pesar de mis heridas. Mi cónyuge es un don que Dios me hace para acercarme a Él.