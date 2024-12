Metraje navideño: ‘La peor obra de Navidad’

Ignoramos qué hay en la cabeza de los distribuidores españoles cuando traducen un título como The Best Christmas Pageant Ever por La peor obra de Navidad: justo lo contrario de lo que pretenden decir sus guionistas. Se puede intuir que quieren darle un toque más cómico porque, si algo sale mal en una comedia, nos hará más gracia que si sale bien. Es una traducción que no hacía falta porque las risas ya van incluidas en la película, en la que una madre se propone ofrecer la mejor función navideña aunque los colaboradores con los que cuenta le auguran que será un fracaso.