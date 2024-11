The Chosen, temporada 5, ¡un teaser impactante!

La cuarta temporada de la serie The Chosen dejó a los espectadores con un Jesús montado en un burro que se dirigía a las puertas de Jerusalén. Y allí es donde lo van a encontrar, según el primer teaser de la quinta temporada, publicado en las redes sociales el lunes 25 de noviembre. La gente le da la bienvenida agitando ramas. Pero no parece compartir la alegría de todos los que le rodean. Ya sabemos por qué. Ellos todavía no.