¡Comenzó el Jubileo! El Papa Francisco abrió la Puerta Santa

El rito de apertura de las Puertas Santas de las otras tres basílicas mayores será realizado posteriormente por sus respectivos arciprestes y no por el Papa: el 29 de diciembre de 2024, contrariamente a lo que había indicado en la bula Spes non confundit, no será Francisco sino el cardenal Baldassare Reina quien abra la Puerta Santa de San Juan de Letrán, la catedral de la diócesis de Roma.