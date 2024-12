El punto de inflexión final ocurrió una noche mientras estudiaba para uno de mis vuelos de entrenamiento para la Marina. Me resultó increíblemente difícil concentrarme en mis materiales de estudio esa noche porque sentí una profunda llamada interior que me dirigía a otra parte. Oía resonar en mi corazón frases como "no estás hecho para esto" y "te hice para otra cosa". Aquella experiencia me obligó a reflexionar profundamente sobre mi vida, y me di cuenta de que perseguir placeres materiales y externos no me estaba proporcionando una alegría duradera.