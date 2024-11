Nuevo yerno o nuera: ¿cómo darle la bienvenida?

Cuando un hijo presenta su pareja a sus padres, no es raro que se sorprendan por tal o cual característica, agradable... ¡o no! Una de las razones por las que la relación entre suegros y yerno o nuera es compleja es que la familia se apresura a compartir momentos íntimos (Navidad, cumpleaños, bautizo de un nieto, etc.) sin haber tenido necesariamente tiempo de construir la relación con el recién llegado. He aquí algunos consejos para que el yerno o nuera se sienta bienvenido.