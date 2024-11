Cómo luchó el cristianismo contra la esclavitud

¿Cómo fue posible este proceso? Jesucristo no es un revolucionario en el sentido marxista del término. No abordó directamente la cuestión de la esclavitud, pero aportó nuevos valores que condujeron a un nuevo comportamiento. A los ojos de Dios, los poderosos no son superiores a sus súbditos. Al hacer del amor al prójimo la condición imperativa para la felicidad eterna, al lavar él mismo los pies de sus apóstoles, Cristo, con sus palabras y sus actos, "subvirtió" las concepciones morales de la época y socavó los cimientos de la esclavitud. En el cielo, "los primeros serán los últimos, y los últimos, los primeros" (Lc 13, 30).