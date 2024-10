Cómo dialogar temas difíciles de manera adecuada

Seguro, en más de una ocasión, has querido dialogar con tu pareja sobre algún tema importante, o has tenido que comunicar una decisión importante a tu familia, o la necesidad de hablar con tu jefe sobre tu trabajo... cuando, de pronto, llegan los nervios; mismos que surgen por miedo a que el otro no te entienda, se ría de ti o, incluso, que lo tomen a mal.