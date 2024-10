‘Las tres hijas’: pérdida, hermandad y duelo prematuro

Rodada como una obra de teatro, con mucho diálogo y en un par de escenarios (el domicilio, el exterior de la casa, alguna tienda), His Three Daughters comienza cuando las tres hermanas se reúnen para aclarar cómo pasarán ese tiempo incierto y variable: Katie (Carrie Coon) es la mayor y, aunque vive cerca de la ciudad, no ha visitado tanto al padre viudo como debería; Rachel (Natasha Lyone), la hija mediana, a la que acaban recordando despiadadamente que el enfermo no es su verdadero padre porque en cierta manera la adoptó o se hizo cargo de ella, es sin embargo la hermana que convive con el hombre y le ha prestado auxilios; Christina (Elizabeth Olsen) es la pequeña, y vive a más kilómetros del domicilio paterno, lo que ocasionó que aún le visitara menos que la hermana mayor.