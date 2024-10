El Papa convoca una jornada de oración por la paz el 7 de octubre

El 266º Papa hizo un llamamiento a todos los católicos: "El […] 7 de octubre, pido a todos que vivan una jornada de oración y ayuno por la paz en el mundo". Aunque no nombró ningún conflicto en particular, la fecha no fue elegida al azar: hace un año, el 7 de octubre de 2023, una ofensiva de Hamás mató a más de mil 200 personas en Israel, desencadenó una guerra en la Franja de Gaza e incendió toda la región. En los últimos días, el ejército israelí ha bombardeado el sur de Líbano hasta los suburbios de Beirut para destruir a Hezbolá. En represalia, el territorio israelí fue ayer blanco de misiles iraníes.