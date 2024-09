En Luxemburgo, el Papa advierte a la riqueza es “una responsabilidad”

Francisco aprovechó su visita a esta "encrucijada" europea -fronteriza con Bélgica, Alemania y Francia- para denunciar la "reaparición, incluso en el continente europeo, de divisiones y enemistades" que podrían desembocar en "hostilidades abiertas, con su estela de destrucción y muerte". El Papa no señaló ningún conflicto en particular y no mencionó explícitamente la guerra en Ucrania.