Medjugorje: el Papa Francisco da luz verde al santuario

El prefecto precisa también que los fieles "no están obligados a creer". Para la Iglesia católica, lo esencial de la fe está contenido en la Biblia y la tradición, y no en revelaciones privadas. Por último, Roma aclara que sus conclusiones evitan cualquier "juicio sobre la vida moral de presuntos videntes". Además, la nota no menciona la excomunión del primer guía espiritual de videntes en 2020.