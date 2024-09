“Mi marido habla poco”: ¿mudez o silencio cómplice?

Si hay un hombre de silencio por excelencia es san José. Los evangelios no registran ninguna de sus palabras. "Esto no quiere decir que fuera taciturno, no, hay una razón más profunda: con su silencio, José confirma lo que escribió san Agustín: 'A medida que crece en nosotros el Verbo -el Verbo hecho hombre-, las palabras van menguando'", dice El Papa Francisco en su catequesis dedicada a san José: