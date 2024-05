(VIDEO) 3 preguntas del Papa para meditar sobre el Cielo

¿Mi deseo del cielo me aísla, me encierra o me lleva a amar a mis hermanos con un corazón grande y desinteresado, como compañeros en el camino hacia el Paraíso?

El domingo de la Ascensión del Señor de 2024, el Papa Francisco hizo una meditación en la que lanzó tres peguntas que hicieron reflexionar a todos los presentes acerca del Cielo.

El Papa Francisco comentó que “los primeros cristianos representaban la esperanza como un ancla, como si la vida hubiera echado el ancla en el río del cielo y todos los que caminábamos hacia ese río estuviéramos aferrados a la cuerda del ancla”

“Esta es una hermosa imagen de esperanza: tener el corazón anclado allí donde están nuestros antepasados, donde están los Santos, donde está Jesús, donde está Dios. Esta es la esperanza que no defrauda”, afirmó el día de Todos los Santos del año de su elección .

Ahora, respóndete las tres preguntas que ofreció a los fieles para meditar a profundidad que Aleteia reúne en este video.