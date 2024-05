“La amistad no es fruto de un cálculo”, dice el Papa

Durante el rezo del Regina Caeli, el Papa Francisco reflexionó sobre la amistad que mantenemos con Dios

“Un verdadero amigo no te abandona, ni siquiera cuando te equivocas”, dijo el Papa Francisco durante el Regina Caeli que presidió en la Plaza de San Pedro el domingo 5 de mayo de 2024. Para introducir la oración mariana, el Papa regaló a la multitud una reflexión sobre la amistad con Dios.

En su meditación, el pontífice argentino destacó los matices de la amistad que se viven en las distintas etapas de la vida: “Desde la infancia, […] ofrecemos a nuestros amigos nuestros juguetes y los regalos más hermosos; luego, al crecer, en la adolescencia, les confiamos nuestros primeros secretos; de jóvenes, les ofrecemos fidelidad; de adultos, compartimos satisfacciones y preocupaciones; en la vejez, los recuerdos, las consideraciones y los silencios de largos días”.

“La amistad no es fruto del cálculo o de la compulsión: surge espontáneamente cuando reconocemos algo de nosotros mismos en la otra persona”, señaló el Papa. Y “si es verdadera […] no se debilita, ni siquiera ante la traición. Un amigo siempre ama […] te corrige, te puede reprender, pero te perdona y no te abandona”, afirmó.

El jefe de la Iglesia católica preguntó a los cristianos si Dios tiene para ellos “cara de amigo o de extraño”. “¿Me siento amado por Él como un ser querido?”, preguntó a los fieles, asegurando que Jesús “tiende la mano y ofrece su amor”, “más allá de todo mérito y expectativa”.