“La Samaritana” la joya poco conocida de Edmond Rostand

Extracto (Primer cuadro, escena V):

Photine



“¡Tenía tanta sed, tanta sed, y desde hacía tanto tiempo!

Hacia eso corría,

Agua viva – ¡y conozco todas sus falsas fuentes!

A veces pensaba que amaba, y que amando

Todo sería mejor, y entonces no amaba de verdad,

Y me quedaba con el alma aún más seca…

Pero, en cuanto alguien me habló de otra fresca primavera,

La esperanza de nuevas aguas y nuevos caminos

Me ponía de nuevo en camino, ¡con mi urna en las manos! (…)

¡Y ahora voy hacia la frescura!

Pues mi alma ha sentido, desde su sombra sorprendida

¡la prometida fuente de luz!

La fuente del amor brota, y se eleva en un rocío de fe,

Y luego cayendo en gotas de esperanza, canta dentro de mí,

¡Canta! y suspende, en vez de polvo infame,

Un polvo de agua viva en las paredes de mi alma!…”



La Samaritaine (Fuente: Gallica)