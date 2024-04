Los bebés sufren, las madres sufren, los padres sufren, la sociedad sufre... echa un vistazo a estos siete puntos que te harán comprender a profundidad lo que conlleva la fertilización in vitro

“Las parejas que acuden a las clínicas de fertilización in vitro (FIV) responden, en realidad, al deseo de tener hijos que Dios les ha dado”, asegura la doctora Damon Cudihy, ginecóloga obstetra que, en su práctica médica, ha visto -de primera mano- a cientos de pacientes explotados por la industria de la fertilización artificial.

Cuanta que, durante sus años universitarios, la nueva evangelización de san Juan Pablo II estaba en su apogeo.

“Los escritos del santo sobre la santidad de la vida y los dones del matrimonio fueron especialmente formativos cuando discernía mi vocación por la profesión médica y, en última instancia, por la especialidad de obstetricia y ginecología.

Unos siete años más tarde, mientras cursaba un programa de formación de residencia en obstetricia y ginecología, me quedó claro que incluso los católicos bien informados no entendían bien la cuestión de la fecundación in vitro o FIV”.