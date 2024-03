Una herramienta gratuita para vivir la Semana Santa (descárgala aquí)

Para los católicos, no hay momento más importante que la Semana Santa. Por eso, Aleteia tiene algo para ti...

No hay momento más importante para los católicos que la Semana Santa. No hay semana más grande. Sencillamente, sin todo lo que aconteció, nuestra fe sería vana y sin sentido. No tendríamos sacerdotes y, por tanto, no tendríamos sacramentos. No sabríamos lo que es una comunidad cristiana pues los apóstoles no habrían salido a evangelizar: no habría noticia que compartir, no habría venido el Paráclito. No habría salvación sin la Resurrección de Jesucristo

Sin embargo, nuestro mundo es secular, no se detiene en estas fechas. Quizá en estos días de Semana Santa tuviste que trabajar, cubrir una guardia o atender tu negocio. Nuestro cuerpo es imperfecto, nos llega la enfermedad, así que tal vez tuviste que quedarte en casa para cuidar a algún enfermo o quizá tienes tú mismo algún impedimento de movilidad que no te permite salir.