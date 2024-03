Novena a san José, cuarto día

En el cuarto día de la novena, acudimos a san José, el santo que cumplió la voluntad de Dios, para pedirle que nos ayude a ser fieles y confiar en el Señor

Invocación

Oh san José glorioso, digno de todo honor, esposo de María, guardián del Salvador. Por tus ruegos, oh san José, mil favores alcanzaré.

Oración

Dios mío, porque eres verdad inefable, creo firmemente cuanto Tú has revelado y la Santa Iglesia nos propone para creer. Y, expresamente, creo en ti, único y verdadero Dios, en tres Personas iguales y distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo; y en tu Hijo encarnado y muerto por nosotros, Jesucristo, el cual dará a cada uno según sus méritos, el premio o la pena eterna. Conforme a esta fe quiero vivir siempre. Señor, aumenta mi fe.

Amén.

San José, ruega por nosotros

Dios mío, ignoro lo que hoy me sucederá. Pero sé que nada me pasará sin que Tú lo hayas previsto y dispuesto para mi mayor bien desde toda la eternidad, y esto solo me basta.

Adoro tus designios eternos e impenetrables; me someto de todo corazón por tu amor; te ofrezco el sacrificio de todo mi ser en unión con el de Jesús, mi divino Salvador.

En su nombre y por sus infinitos méritos, te pido la paciencia en las tribulaciones y una perfecta aceptación para que todo lo que Tú quieras o permitas que suceda sea para tu mayor gloria y para mi santificación.

Amén.

(Beato Santiago Alberione)

San José, ruega por nosotros

Medita

San José, tú tenías un proyecto como todos nosotros, pero cuando Dios te llamó para hacer un servicio a la humanidad, iniciaste, con tu sí, una peregrinación en la fe, junto con María.

Cuando Isabel se encontró con María Santísima exclamó: «Bienaventurada aquella que creyó».

Esta bienaventuranza también fue para ti, san José, porque de manera semejante, tú respondiste afirmativamente a la voluntad de Dios cuando esta te fue comunicada. A decir verdad, no respondiste al anuncio del Ángel como María santísima, sino que hiciste «como te ordenara el Ángel del Señor en sueños» y recibiste a María como esposa.

La voluntad de Dios es difícil sobre todo cuando es difícil de cumplirla. Te pido, Señor, que me concedas el don de la obediencia a tu voluntad y más cuando me cueste cumplirla; haz Señor que sepa unirme a san José y María santísima y saber caminar, si fuera preciso, en la oscuridad de la fe como ellos.

El Concilio Vaticano II enseña: «Al Dios que se revela, se le debe obedecer en la fe» (DV 5). La frase arriba citada dice respecto a la esencia de la fe, que se aplica perfectamente a José de Nazaret. «Creo, Señor, pero aumenta mi débil fe».

Sidney de Almeida | Shutterstock

Compromiso

Descubre la voluntad de Dios en los mensajes que nos dicta la Iglesia Católica, en los escritos pontificios, en los comunicados de los obispos y las predicaciones de los sacerdotes.

Oración a San José para pedir una gracia especial

San José, nunca se escuchó que alguien que te haya invocado no haya sido consolado. Con esta confianza, vengo a ti y fervorosamente me confío a tu positiva respuesta. Te pido que protejas a mi familia, a su economía, para que nunca le falte el pan de cada día.

Te pido por los trabajadores, para que nunca les falte un trabajo digno y remunerado según la justicia, te pido por los padres de familia para que cultiven y transmitan a sus hijos los valores cristianos que los sostengan en la vida; te pido por los emigrantes y por los que están lejos de nuestra Patria, por la Iglesia universal, por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas.

San José escucha la petición que ahora te presento y me agobia (Pida la gracia que desea obtener). Te pido que, si es para mi bien, la presentes a Dios, pues por tu intercesión, oh San José, espero recibir esta gracia.

Amén

Padre nuestro. Ave María. Gloria al Padre…

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.

(Tomado de la Novena a San José, de P. Guillermo Gándara Estrada ssp, ediciones paulinas)