Una oración de adhesión a la voluntad de Dios que te impulsa

Ponte en las manos de Dios en los momentos más delicados de la vida. Puedes acompañar tu «adhesión» a su voluntad con esta oración de las Hermanas Paulinas. La invocación se encuentra en el libro «Las oraciones de la Familia Paulina» de Paolo Lanzoni (editado en italiano por el Instituto Sagrada Familia).

Oración

Qué me va a pasar hoy, Dios mío, no lo sé.

Todo lo que sé es que nada me sucederá que Tú no hayas previsto y dirigido para mi mayor bien desde toda la eternidad. Esto solo me basta.

Adoro tus designios eternos e impenetrables,

me someto de todo corazón por tu amor

te ofrezco en sacrificio todo mi ser

y lo uno al de Jesús, mi divino Salvador.

Te pido, en su nombre y por sus infinitos méritos, la

paciencia en mis tribulaciones y la perfecta sumisión,

para que todo lo que Tú quieras o permitas que suceda, sirva para tu mayor gloria y mi santificación.