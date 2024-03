3 lecciones del Diario espiritual de Conchita Cabrera

Decía Conchita Cabrera que "el corazón de la mujer es capaz de los más grandes sacrificios y cuando está impulsado por la divina gracia, puede llegar a una muy alta perfección"

La beata María Concepción Cabrera Arias, mejor conocida como Conchita Cabrera, fue una mujer mística -adelantada a su tiempo- que supo vivir su feminidad y compartirla con otras mujeres por medio de su vida y de sus grandes tratados, particularmente su Diario espiritual.

En el, aborda sus experiencias con Dios por medio del hermoso don que Él le concedió al ser mujer, amiga, esposa y madre de nueve hijos, a quienes educó con amor, invitándolos a vivir su fe de forma auténtica.

Un ejemplo a seguir para la mujer

Para esta talentosa beata lo más valioso en su vida fue seguir la voz de Dios. Ella misma decía: «Desde que aprendí, Dios mío, a decirte que sí, ya no hay luchas en mi vida, ya no hay penas para mí».

Su testimonio de virtud es luz para toda mujer que anhela ser virtuosa y vivir su feminidad de manera cálida, siguiendo la voluntad de Dios; por ello, podemos mirar el ejemplo de Concha de Armida, como cariñosamente le dicen.

Te presentamos estas cualidades de Concha que te servirán para ser una mujer plena que resalta la belleza que Dios le da a cada una de sus hijas; así podrás alcanzar la santidad como ella lo ha hecho.

Conchita decía que «solo el amor de Dios podía transformar el corazón de una mujer».

Se enamoró de Dios de tal forma que, al enamorarse de Él y sabiendo que Dios mismo era su meta, se enamoró después de su muy amado Pancho Armida, con quien después de nueve años de noviazgo, contrajo matrimonio.

Ella tenía claras sus prioridades y en su diario escribió:

«A mí nunca me inquietó el noviazgo en el sentido de que me impidiera ser menos de Dios. Se me hacía tan fácil juntar las dos cosas. Al acostarme, ya cuando estaba sola, pensaba en Pancho y después en la Eucaristía que era mi delicia».