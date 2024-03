Cómo alcanzar el éxito… ¡pero de manera inteligente!

Vale la pena preguntarnos qué significa el éxito para cada uno de nosotros. ¿Qué concepto tienes tú?

El futuro de Aleteia depende de la generosidad de sus lectores.

Para garantizar que Aleteia siga siendo y para difundir la esperanza,

haz una donación a Aleteia DONE AHORA

Hay muchas manera de enfocar y definir el éxito; casi todas son subjetivas y al modo que cada quien guste; es decir, se puede relacionar con los logros académicos, profesionales o deportivos, por ejemplo; pero tal vez para alguien pueda estar más relacionado con la vida personal e íntima, como vivir en paz y con relaciones positivas con los seres queridos. Quizá alguien considere que tener éxito es alcanzar sus metas, aumentar los ahorros, conseguir una beca o cambiar de auto.

Tipos de éxitos

Desde luego que hay éxitos materiales, sociales, culturales o espirituales, y cada quien los acomoda como cree más conveniente y hará su fórmula personal de la manera que más le guste.

El patrimonio material siempre tiene que ver con todas las cosas que poseemos, con objetos y propiedades, desde una simple prenda, un ordenador o una mansión. Con el simple hecho de conseguirlo ya se tiene un logro más y se vive el éxito con cierta satisfacción y alegría.

El patrimonio social, tiene que ver con las relaciones humanas que tenemos, la manera en que nos llevamos y el vínculo o calidad de convivencia que realizamos. Tener éxito en este ámbito es llevar muy buenas relaciones, de una manera sana y enriquecedora en la que se establece una visión de ganar para ambos.

El patrimonio cultural tiene que ver con los conocimientos, calidad de lectura, éxitos académicos y profesionales y los niveles de consciencia y sensibilidad que se han alcanzado, tanto para las ciencias, como para las artes.

El patrimonio espiritual es lo que has alcanzado a desarrollar para comprender la importancia de lo que es trascendente, de lo que va más allá del mundo visible. A tener una visión íntima y cercana con el Creador y a vivir en la humildad, las virtudes, la caridad y, en fin, en el Amor.

Tener éxito va más allá de obtener una sola cosa, quizá es algo más completo e integral, como estamos viendo; además, tiene que ver con el camino de vida que realizamos más que con el destino final.

Tal vez ya has trabajado mucho y con tus ahorros has adquirido algunos bienes, y eso ya sea un logro importante en tu vida; pero tienes muchas dificultades con tu pareja, o de plano no tienes ni el hábito de la lectura y vives una vida frívola y agitada, llena de estrés.

Entonces, el éxito es algo más completo e integral, que debe incluir avances en todos los patrimonios importantes de la vida, comenzando por tener una buena salud y crecer lo más posible en consciencia y paz interior.

Aquí te vamos a compartir algunos tips, para que logres mayores éxitos de una manera inteligente.

Cosecha mayores éxitos de manera inteligente

1

comienza por el propósito



Al menos debes tener más o menos claro lo que quieres lograr en tu vida, hacia dónde quieres ir, qué tipo de éxitos o patrimonios quieres conseguir ¿Tienes algún sueño en particular? ¿Alguna aspiración? ¿Qué estás dispuesto a hacer para obtenerlo? Una vez que tengas más consciente y definido el estilo de vida que quieres realizar entonces es importante tener un plan para alcanzarlo. Y manos a la obra.

2

pon los pies en la tierra



fizkes | Shutterstock

Seamos objetivos y muy realistas: es mejor empezar con aspiraciones alcanzables e ir poco a poco consiguiendo las cosas que nos ayudan realmente a ser cada vez más exitosos.

3

Cuida el equilibrio



Que dentro de tu plan para conseguir lo que quieres tengas una visión más consciente y positiva, que sepas equilibrar bien al conjugar los cuatro patrimonios importantes de la vida, el material, el social, el cultural y el espiritual. El equilibrio de todas las cosas te hará sentir más completo e integrado. Y así no te va a faltar nada, en especial la cultural y la espiritual, que para muchos es una de las metas más elevadas que se pueden alcanzar.

Es muy importante no desanimarse y superar los contratiempos y desmotivaciones que puedas llegar a vivir por momentos. Y mantenerte muy enfocado en cumplir con tu plan e irle dando los ajustes necesarios para perfeccionar tu modo de vida.

4

Sé adaptable



Se flexible y acepta las cosas como vienen, no saldrán siempre como tú lo deseabas, por eso es muy valioso ser adaptable y hacer -a tiempo- los cambios necesarios para que todo marche bien.

5

Crece aun en el fracaso



Aprende de los errores y levántate de las caídas. Ir aprendiendo de ellos es sumamente importante.

6

Busca buenas referencias



gpointstudio I Shutterstock

Rodéate de personas valiosas y positivas y aléjate de las personas tóxicas.

Extra

tip



Disfruta del viaje con mucha paciencia y comprende que el éxito más importante es Amar, llenar tu vida de alegría a pesar de los contratiempos para que nunca te rindas.