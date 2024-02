Conoce al santo que solo recordamos cada 4 años

San Dositeo es un santo del que se tiene poca información, pero lo curioso es que su festividad cae cada cuatro años, es decir, el 29 de febrero, año bisiesto

El futuro de Aleteia depende de la generosidad de sus lectores.

Para garantizar que Aleteia siga siendo y para difundir la esperanza,

haz una donación a Aleteia DONE AHORA

El calendario gregoriano, que es con el que nos regimos, tiene un año bisiesto cada cuatro años. Por eso, quienes nacieron en 29 de febrero, no es que no cumplan años, pero, ciertamente, deberían festejarse el 1 de marzo, debido a que este día no aparece en los calendarios mas que en año bisiesto. Del mismo modo, solamente cada cuatro años recordamos la memoria de San Dositeo, por ende, un santo poco conocido, pero ¿quién fue él?

Santo Patrón de Gaza

No se tiene noticia sobre la fecha de su nacimiento, pero se sabe que vivió en el siglo VI de la era cristiana, en Gaza, en la región de Palestina.

La historia narra que cuando Palestina se fusionó con Siria, sus habitantes pasaron a ser ciudadanos del Imperio Bizantino.

Alguna antigua biografía suya dice que era cristiano y que fue soldado, posiblemente al servicio de Constantinopla.

Photo Courtesy of Sr. Amata CSFN

Un día, estando de campaña por Tierra Santa, quedó impresionado con un cuadro que representaba los tormentos del infierno, el cual vio en Getsemaní.

Eso lo llevó a renunciar a todo, incluso a su propia voluntad para acatar la voluntad de Dios, y se hizo monje para vivir el resto de su vida en el convento de su natal Gaza, que regía el Abad Doroteo. Por esta razón es venerado por las Iglesias Católica, Ortodoxa y Copta.

Un ejemplo de humildad

Se dice que estaba desprendido de todo lo mundano y aún de lo humano, pues no deseaba nada que no fuera servir al Señor en la vida austera del monasterio, cultivando el huerto y entregándose a la oración, viviendo en contemplación monacal, aspirando solo a unirse a Dios

Hay quien expresa que, era tanta su humildad, que pareciera que hasta para tener un espacio en el calendario se ha conformado con los días que le sobran durante los años bisiestos, pues se le recuerda el 29 de febrero.