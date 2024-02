Dio a luz a su hija a los 16 años; hoy son compañeras de equipo

Janja se sorprendió cuando supo que iba a ser madre, pero recibió apoyo de todas partes; ahora juega al balonmano en el mismo equipo que su hija

En Aleteia nos pusimos contentos cuando oímos hablar de un vínculo familiar poco frecuente en uno de los clubes deportivos de Eslovenia. Las jugadoras de balonmano del equipo Olimpija y compañeras de equipo, Janja Sirnik -nacida en 1988- y Lana Strlič -nacida en 2005- son madre e hija. Sin embargo, los lazos familiares pasan a un segundo plano en la cancha. Aunque no se guardan nada a la hora de criticarse mutuamente, se alegran igualmente de alabar cada buena jugada de la otra. Janja desempeña a veces un papel maternal para otras chicas del equipo, no solo para su hija Lana.

Un embarazo inesperado

Un cálculo rápido revela la diferencia de años. Janja dio a luz a Lana dos meses antes de cumplir 17 años, cuando cursaba tercero de bachillerato. ¿Cuánto valor necesitó una chica de 16 años para aceptar la vida?

Lojze Grčman | Aleteia

Para Janja, la noticia de su embarazo fue un shock:

Tengo que admitir que cuando me enteré, casi me da un ataque. Cuando lo supe, estaba embarazada de 20 semanas. Estudiaba en el departamento de deportes del instituto de Šibenik. Teníamos pruebas para la selección nacional juvenil. Me enteré de que estaba embarazada y de que estaba en la lista de la selección prácticamente al mismo tiempo. Tienes miedo de lo que pueda pasar. Tienes 16 años y un bultito en los brazos. No sabes qué vas a hacer contigo misma ni qué vas a hacer con el bebé.

Apoyo de todas las partes

La comprensión y el apoyo de los padres fueron fundamentales. «Mis padres y los de mi compañero Tim se lo tomaron bien, y él también», dice Janja. «La escuela ayudó mucho. Los profesores eran complacientes. Tuve clases individuales y pude presentarme a los exámenes al año siguiente».

Como ambos padres eran menores, la madre de Janja se tomó un año de baja por maternidad y así podía llevarla a un examen o a una clase particular. Mientras tanto, la abuela salía a pasear con la pequeña Lana y luego conducía a casa. Una amable compañera tomaba apuntes cuando Janja no podía estar en clase.

Lojze Grčman | Aleteia

Deportes, instituto y universidad, trabajo estudiantil, familia… El dinero escaseaba. Las cosas que se consideraban más importantes para Lana se convirtieron en prioritarias. «Prefería enviarla a un campamento que comprarle un teléfono. No tuvo uno hasta sexto curso. Por eso tuvimos algunas discusiones, pero así eran las cosas».

Navegar entre todos los compromisos y preocupaciones no fue fácil, pero habría sido mucho más difícil sin sus padres, dice Janja, cuyas lesiones en ambas rodillas hace 12 años cerraron de golpe la puerta a su carrera como jugadora de balonmano. Hasta el pasado otoño…

De vuelta a la cancha

Un día, la entrenadora de Lana en el Olimpija, Marjeta Veber Marton, la llamó para preguntarle si podía venir a ayudar al joven equipo, donde la mayoría de las jugadoras tienen más o menos la misma edad que su hija. No pudo negarse y, de forma inesperada, volvió a ser portera.

¿Qué se siente ser compañera de equipo de tu hija? «Para mí no es extraño», insiste Janja. «Lana viene siempre conmigo a los entrenamientos y a los partidos desde que tenía dos o tres años. Nunca pensé que fuéramos a ser compañeras de equipo, pero -puede sonar raro- no somos madre e hija en el campo. Somos compañeras de equipo, y también luchamos. Somos feroces, las dos. A veces somos muy nerviosas. Pero no hay problema».

Lojze Grčman | Aleteia

¿Cuál es la más nerviosa? Madre e hija se miran y sonríen: «Yo», dice Lana: «Quiero hacerlo todo a la perfección. Si algo se desvía de eso, no me parece bien. Ser perfeccionista es una carga. Por eso a veces hay cierta tensión. Pero es genial estar en el mismo equipo que mi madre. Siempre he ido a sus partidos».

El «inconveniente» de ser una madre joven

Janja señala la comunicación como uno de los elementos más cruciales de una vida familiar enriquecedora, auténtica y agradable. Pero…

«Es importante que hables con tu hijo de forma adecuada a su edad. Cuanto mayores se hacen, más responsabilidad deben tener y más capacidad para decidir lo que está bien y lo que está mal. Lana tiene la desgracia de que la diferencia entre nuestras edades es tan pequeña que le resulta muy difícil ‘venderme’ los trucos que yo ya he utilizado. Pero todos los niños lo intentan».

Al abrigo de la confianza

«Lo que aprecio de Lana es que me confía ciertas cosas que las adolescentes no suelen confiar a sus padres», dice su orgullosa madre. «Tenemos una relación muy abierta. Sé que me contaría cualquier tema difícil e intentaríamos resolver el problema. Es muy trabajadora en la escuela. Aún así, no oculto que tiene un carácter difícil. Pero estoy muy contenta de que tengamos confianza en la familia».

A muchos padres les gustaría tener al menos una parte de esa confianza, dice Janja:

«La clave es intentar hablar con tu hijo todo lo posible y no endulzarle el mundo. Cuando sea necesario, hay que decir incluso lo que no quieren oír. A veces, a pesar del esfuerzo, no hay resultado. Así es la vida. No siempre funciona. Pero eso no significa que debas rendirte, sino aprender de esas experiencias. Yo también podría haberme deprimido cuando me quedé embarazada a los 16 años. Pero, a pesar del shock inicial, a mi pareja y a mí nos animaron y nos ayudaron a seguir adelante. No cambiaría mi camino por nada del mundo. Pero ha estado lleno de retos».

Siguen siendo una realidad cotidiana. Pero a veces es más fácil llegar a la cima si uno se fija metas graduales y más pequeñas, como Janja ha aprendido por experiencia.

Lojze Grčman | Aleteia

«¿Qué, 18 meses?»

¿Qué consejo daría a los jóvenes que se encuentran en una situación similar a la suya? «El embarazo adolescente es un shock en sí mismo. Es muy valioso tener a alguien con quien hablar. A mí me ayudó mucho. Pero, sinceramente, tardé unos meses en darme cuenta de que era una madre adolescente».

«Hoy, mucha gente no puede creer que ya tenga una hija adulta. Por eso a veces se produce una situación cómica. «Cuando ahora me preguntan la edad de mi hija, digo 18 años. ‘¿Qué, 18 meses?’, me responden. ‘¡No, años!’. Cuando Lana tenía tres o cuatro años, pensaban que mi madre era su madre. Tuve algunos problemas con eso porque todavía es un poco tabú en la sociedad. Pero también es la sociedad la que puede facilitar este tipo de situaciones. Un embarazo en la adolescencia no es, ni mucho menos, lo más terrible que le puede pasar a un hijo».

¡Gracias por su testimonio auténtico y ejemplar de valentía y alegría!