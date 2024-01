(VIDEO) Dios te dice hoy: «Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres»

El Evangelio de san Mateo narra el encuentro de Jesús con Simón y Andrés, a quienes llama a seguirlo para transformar sus vidas.

En el evangelio de san Mateo (Mt 4, 18-20) reflexionamos cómo muchas veces Jesús nos llama como aquellos discípulos que estaban pescando y no encontraban nada. No queremos responder a ese llamado que Él nos hace, no queremos escucharlo.

Jesús, a través de este pasaje, nos invita a escucharlo y confiar en Él, para poder tener un cambio en nuestro corazón y una conversión verdadera en nuestras vidas.

Él quiere que dejemos nuestras redes y lo sigamos, que le demos las riendas de nuestra vida porque cuando estemos dispuestos a dejar lo que nos ata a este mundo podremos recibir lo que nos tiene preparado el cielo.